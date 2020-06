Mit Anlauf in die Fluten: Schönbacher starten in die Freibad-Saison

Jetzt teilen:

Das Schönbacher Freibad ist am Sonntag in die Saison gestartet. Rund 100 Badegäste kamen zum Anschwimmen. Coronabedingt ist die Zahl der gleichzeitig anwesenden Badegäste jedoch beschränkt. Zudem gelten Abstandsregeln und Desinfektionsmittel-Spender befinden sich im Eingangsbereich. Die Stimmung beim Anschwimmen war dennoch bestens: Bademeister Andreas Schaaf hatte das Wasser im großen Becken wohl temperiert. An den Tagen und Wochenenden davor hatten Mitglieder des Fördervereins mitgeholfen, das Schwimmbad coronafähig zu machen. Auf den traditionellen Erdbeerkuchen verzichteten die Gäste am Sonntag, allerdings hatte der Kiosk geöffnet. Foto: Förderverein Freibad