Mit dem Avatar ins Jahr 2031

HERBORN - "Unsere neue Zukunft - aktive Wege in eine veränderte Welt": So lautete das Motto der digitalen Azubi-Tage der Friedhelm-Loh Gruppe (FLG). Die Ergebnisse der anschließenden mehrmonatigen Projektarbeit stellten die über 90 Auszubildenden einer Jury des Top-Managements vor. Inhaber Friedhelm Loh zeichnete die drei besten Gruppen aus.

Die Aufgabe hatten die Teilnehmer während der Azubi-Tage kennengelernt, bevor sie in den folgenden Monaten aus ihren Ideen eine Präsentation erarbeiteten: Sie sollten einen Avatar erschaffen, der eine Reise von heute bis ins Jahr 2031 antritt und dabei die Weichen stellt, um in zehn Jahren - beruflich wie persönlich - erfolgreich zu sein.

Den ersten Platz belegten Nina Bäumer, Kristof-Torben Appel, Felix Schellert und Timo Ernst mit ihrem interaktiven Podcast "Lohcast - der Podcast, der sich lohnt". Die Idee: Der Moderator Cosmo kommt aus dem Jahr 2031 und spricht mit den Podcast-Gästen über ihre Werte und Ziele für die Zukunft.

Auf dem zweiten Platz landeten Milena Manderbach, Alessio Rollo, Christian Göbel, Akif Dincer und Niko Klimenta mit ihrem Projekt "Dream of Change". Darin träumt Avatar Marc, konfrontiert mit den großen Herausforderungen des Jahres 2021, von einer besseren Zukunft. Was er persönlich dafür braucht: Werte und Eigenschaften wie Weiterentwicklung, Lösungsorientierung und Offenheit.

Die Drittplatzierten, Victoria Romberg, Benjamin Hornbruch, Florian Krasniqi und Maximilian Wassmuth, entwickelten einen vertonten Comic unter dem Titel "Eyes open - Future is yours", in dem Avatar Sara 2021 an einem Tiefpunkt steht, auf ihrer zehnjährigen Reise bis ins Jahr 2031 aber ihre Ziele erreicht - mit Hartnäckigkeit, Engagement und offenen Augen für sich und das eigene Umfeld.

Seit 2003 lädt die Friedhelm-Loh-Gruppe die Auszubildenden des zweiten Lehrjahres im Sommer zu dem "Off the job"-Workshop ins ehemalige Kloster Gnadenthal bei Bad Camberg ein. Da dies 2020 und 2021 pandemiebedingt ausfallen musste, war in diesem Jahr alles anders: 92 Auszubildende aus der gesamten Unternehmensgruppe trafen sich in 15 Gruppen verteilt über 14 Tage in digitalen Workshops, um die Projektarbeit vorzubereiten.

Aktuell lernen bei der FLG 230 Nachwuchskräfte und legen den Grundstein für ihre berufliche Zukunft. Neben der Ausbildung in 15 verschiedenen Berufen im kaufmännischen, gewerblich-technischen und im IT-Bereich qualifizieren sich die Einsteiger in elf dualen Studiengängen im StudiumPlus-Programm mit der Technischen Hochschule Mittelhessen zu Fachkräften von morgen. Die unternehmenseigene Weiterbildungseinrichtung Loh Academy begleitet die Aus- und Weiterbildung dabei mit vielen Qualifizierungsmöglichkeiten.