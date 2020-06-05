Freitag,
05.06.2020 - 18:17
2 min
Mit dem E-Bike die Bärenstadt erkunden
"Radfahren neu entdecken" - die Stadt Herborn ist bei der Aktion des Landes Hessen dabei. Im September sollen Fahrräder für zwei Wochen kostenlos getestet werden können.
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