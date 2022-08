Mit Star-Besetzung: Herborn feiert in Dirndl und Lederhose

Die Gläser hoch: Zum Herborner Oktoberfest geht es im großen Zelt am Festplatz in der Au wieder rund. Archivfoto: Siegfried Gerdau

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Wenn "Joana" im "Helikopter 117" stolze "1000 Träume weit" fliegt und dabei "Eine Woche wach" ist - dann ist klar: Es ist wieder Oktoberfestzeit und mit dabei sind Peter Wackel, Tobee, Anna-Maria Zimmermann und Mickie Krause.

In diesem Jahr soll es klappen: Nach zwei corona-bedingten Absagen 2020 und 2021 steht die nächste Ausgabe des Herborner Oktoberfestes an. Die Zeltparty auf dem Festplatz wird vom 7. bis 9. Oktober beziehungsweise vom 14. bis 16. Oktober stattfinden. Das haben die Veranstalter von den Festbetrieben Böckl aus der Oberpfalz bei einem Besuch in Herborn noch einmal bekräftigt.

In den Ausschank kommt bayerisches Bier

Gerhard Böckl und Sepp Ebnet wollen mit ihrem Team dort anknüpfen, wo sie bei ihrer Premiere 2019 aufgehört haben. Unterstützt vom Herborner Stadtmarketing, vertrauen sie dabei auf die bewährten Zutaten für eine große Sause: geballte Partypower, feierfreudige Besucher in Dirndl und Lederhosen und dazu bayerisches Bier, das erneut Benediktiner heißt.

Der Startschuss zum Herborner Oktoberfest fällt am 7. Oktober (Freitag) mit dem traditionellen Fassbieranstich durch Bürgermeisterin Katja Gronau und dem musikalischen Opening. Dabei setzt das Team vom Herborner Stadtmarketing, das die veranstaltenden Festbetriebe Böckl beim Buchen der Künstler unterstützt hat, auch auf Lokalmatadoren als Zugpferd. Mit "Mission:2Party" sind die wohl angesagtesten heimischen Stimmungsmacher am Start.

Stargast des Auftaktabends in Herborn: Partysänger Mickie Krause. (Archivfoto: Jan Woitas/dpa)

Sie bereiten dabei den Partytempel am Walkmühlenweg auf den Stargast des Abends vor: Kein Geringerer als der wohl bekannteste deutsche Partysänger Mickie Krause kommt dazu erstmals seit 2017 wieder nach Herborn. Der Eintritt für diesen Abend beträgt 19,90 Euro.

Der gleiche Preis gilt für die Party-Nacht am Tag darauf: Auf der Bühne stehen dann die Party-Powerband "Highline", Tobee ("Helikopter 117") sowie zum Abschluss Mallorca-Legende Peter Wackel ("Ladioo", "Joana").

Am 14. und 15. Oktober sind sie wieder da: die in Herborn legendären "Blechblos'n", die die Menschen regelmäßig auf die Bänke treiben und natürlich auch das "Bobfahrerlied" im Gepäck haben. Am Samstag werden sie dabei noch unterstützt von Anna-Maria Zimmermann ("Tornero"), die seit Jahren einen festen Platz in der deutschen Partyschlagerszene hat. Der Eintritt beträgt am Freitag 15,50 Euro, am Samstag 17,70 Euro.

Frühschoppen erstmals auch mit den Münchholzhäusern

Zünftig und urgemütlich soll es am 9. und 16. Oktober bei den beiden Sonntags-Frühschoppen zugehen. Die Münchholzhäuser Blaskapelle ist am ersten Wochenende dabei und der Musikverein Herborn-Seelbach mit den "Top Ten" am zweiten Wochenende. Der Eintritt ist jeweils frei. Deftig sollen die beiden Sonntage natürlich auch sein, mit bayerischen Schmankerln aus der Oktoberfest-Küche.

Unterstützt am Samstag die „Blechblos’n“: Anna-Maria Zimmermann. (Archivfoto: Skymusic)

Im Zelt finden knapp 2500 Besucher Platz. Neben den üblichen Mittelschiffplätzen gibt es auch wieder die exklusiveren Boxenbereiche. Die Boxen sind abgetrennt, leicht erhöht und bieten bei einer Komplettbuchung Platz für 50 Personen. Selbstverständlich können sich auch kleinere Gruppen in die Boxen einmieten. Tickets können bei den bekannten Reservix-Vorverkaufsstellen wie zum Beispiel dem Reisebüro Herborn oder im Stadtmarketing-Büro im Bahnhof erworben werden. Eintrittskarten, die bereits 2020 oder 2021 gekauft wurden, bleiben gültig. Tischreservierungen im Mittelschiff sind kostenlos und ab einer Mindestbelegung von acht Personen möglich per E-Mail an tischreservierung@herborn.de oder unter Telefon 0 27 72-70 82 23. Boxen für alle Veranstaltungen können per E-Mail an boxenreservierung@herborn.de oder unter Telefon 01 51-22 73 97 70 reserviert und gebucht werden.

Weitere wichtige Änderung für alle Besucher: Nach Auslaufen der Übergangsfrist im vergangenen November gilt nun auch in Hessen ein Rauchverbot in Zelten.