Mittenaarerin verunglückt mit 2,08 Promille

HERBORN-SEELBACH - 2,08 Promille zeigte das Alkoholschnelltestgerät für eine 41 Jahre alte Frau an, die am Freitagabend bei Herbornseelbach einen Unfall gebaut hat. Sie laut Polizei gegen 22.45 Uhr mit ihrem Audi auf der Marburger Straße in Richtung B 255 unterwegs, als ihr Auto in der Linkskurve in Höhe der alten Landstraße in Richtung Burg nach rechts von der Straße abkam und gegen einen Stein prallte. Die Mittenaarerin musste mit zur Wache nach Herborn, wo ihr ein Arzt eine Blutprobe abnahm und die Polizei ihren Führerschein sicherstellte.