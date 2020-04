In Herborn ist ein Mountainbike gestohlen worden. Symbolfoto: animaflora/fotolia

Herborn (red). Ein Dieb hat am Samstag am Herborner Bahnhof ein rund 2000 Euro teures Mountainbike gestohlen. Das graue Fahrrad der Marke Stevens hatte von 17 Uhr an abgeschlossen am Bahnhofsvorplatz gestanden. Als der Besitzer gegen 22 Uhr zurückkehrte, war es verschwunden. Hinweise auf den Täter oder den Verbleib des Bikes erbittet die Polizei unter Telefon 0 27 72-4 70 50.