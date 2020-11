Müller und Winkler führen Herborns CDU-Liste an

Er ist der Spitzenkandidat der Herborner CDU: Jörg Michael Müller. Archivfoto: Jörgen Linker

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Die Herborner CDU geht mit dem derzeitigen Stadtverordnetenvorsteher und Landtagsabgeordneten Jörg Michael Müller als Spitzenkandidat in die Kommunalwahl am 14. März 2021. Zur Listenaufstellung haben die Christdemokraten eine corona-konforme Mitgliederversammlung im Merkenbacher Bürgerhaus abgehalten.

"Seit März erleben wir in allen gesellschaftlichen Bereichen eine schwere Krise, die auch Einfluss auf unsere politische Arbeit hat", sagte Lukas Philipp Winkler, der Vorsitzende des CDU-Stadtverbands, in seiner Begrüßung. "Der Wahlkampf in 2021 wird anders aussehen, als wir es zeitlebens gewohnt waren."

Zum Spitzenkandidaten wählte die Versammlung Jörg Michael Müller, gefolgt von Winkler und Judith Jackel. Für das Stadtparlament stellen die Christdemokraten 31 und die Ortsbeiräte in Herborn, Burg, Hörbach, Schönbach und Seelbach insgesamt 23 Kandidaten. Es sei "ein starkes Zeichen", dass sich so viele Männer und Frauen bereiterklärten, vor Ort ehrenamtlich Verantwortung übernehmen zu wollen, sagte CDU-Kreisvorsitzender Hans-Jürgen Irmer in einem Grußwort.

KANDIDATEN FÜR DIE KOMMUNALWAHL Folgende Personen bewerben sich bei der Kommunalwahl für die Herborner CDU um ein Mandat für die Stadtverordnetenversammlung: 1. Jörg Michael Müller, 2. Lukas Philipp Winkler, 3. Judith Jackel, 4. Claus Krimmel, 5. Reiner Hühne, 6. Jens Nießmann, 7. Sigrid Maria Winkel, 8. Hans Günter Jackel, 9. Jan Michael Kegel, 11. Barbara Becker, 12. Josef Wollmann, 13. Tobias Grebe, 14. Jonas Trocha, 15. Mathias Weyel, 16. Philipp Görg, 17. Kerstin Hardt, 18. Andreas Theis, 19. Micha Gabriel, 20. Sigrid Trocha, 21. Klaus Kuhlmann, 22. Dane Anders, 23. Anne-Sophie Luy, 24. Sebastian Windorf, 25. Maximilian Freimüller, 26. Kilian Reif, 27. Thomas Benner, 28. Jochen Discher, 29. Dirk Birkenstock, 30. Timo Dietermann, 31. Peter Reeh. Für die Wahl der Ortsbeiräte treten an: in Herborn Jan Michael Kegel, Sigrid Trocha, Philipp Görg, Anne-Sophie Luy, Klaus Kuhlmann, Christiane Schönhofen, Sebastian Windorf, Claus Krimmel, Jonas Trocha und Sebastian Heinz; in Burg Sven Decker, Mathias Weyel und Maximilian Freimüller; in Herbornseelbach Eugen Jakel, Thomas Benner, Micha Gabriel und Reiner Hühne; in Hörbach Andreas Theis, Jens Nießmann und Timo Dietermann; in Schönbach Josef Wollmann, Yannick Naumann und Andreas Helsper.

Abschließend präsentierte Winkler die Eckpunkte des angedachten Wahlprogramms: "Unter dem Slogan ,Wir alle. Für Herborn.' möchten die Christdemokraten Herborn in den kommenden Jahren gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern verantwortungsvoll gestalten." Mit der Internet-Plattform "Herborn fit für die Zukunft" unter www.herborn-zukunft.de habe man im Juli bereits den ersten Schritt getan, um den Ideen und Vorschlägen der Menschen vor Ort ein Forum zu bieten. "Ich freue mich, dass wir mit einer so jungen und zukunftsfähigen Liste zur Wahl im März antreten", sagte der Vorsitzende.

Ehrungen werden

per Post nachgeholt

Ehrungen für langjährige Mitgliedschaft folgen noch per Post: Hans Jackel (50 Jahre), Renate Roos (30), Hans-Georg Grimm, Kilian Reif, Klaus Kuhlmann, Thilo Wendel und Hannelore Lautz (alle 25).