Musik aus dem Dresdner Kreuzchor in Herborn

Gibt als "Twentytwo-Ensemble" ein Konzert in Herborn: der Abschluss-Jahrgang des Dresdner Kreuzchors. Foto: Dresdner Kreuzchor

HERBORN - Abiturienten des Dresdner Kreuzchors geben als "Twentytwo-Ensemble" ein Konzert in Herborn. Sie gastieren am Samstag, 20. August, um 19 Uhr in der katholischen Pfarrkirche "St. Petrus".

Die neun Abgänger des Kreuzchores verbinde seit der Kindheit eine enge brüderliche Beziehung, schreiben die Veranstalter in einer Pressemitteilung. Sie habe sich vor allem über das gemeinsame Musizieren gebildet und 2019 zur Gründung des Vokalensembles geführt.

Von Billy Joel bis zu den "Comedian Harmonists"

Mit einem breiten Repertoire aus geistlichen und weltlichen Werken, in dem Joseph Haydn und die "Comedian Harmonists" genauso wie Billy Joel zur Geltung kommen, überzeuge das "Twentytwo-Ensemble". Mit einer Mischung aus Spaß an der Sache und nötiger Disziplin begeisterten die neun Sänger das Publikum durch einen ausgereiften harmonischen Klang.

Der Eintritt ist frei. Spenden sind willkommen.