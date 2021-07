Musikalisches unter freiem Himmel

Der kleine Chor der Herborner Kantorei überzeugt mit einem facettenreichen Klang. Foto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Lag es an der ungünstigen Wetterprognose, der Ankündigung, sich anmelden zu müssen oder einfach an der Angst vor Corona-Ansteckung? Der Einladung der evangelischen Kirchengemeinde zu einem musikalischen Sommerabend vor der evangelischen Stadtkirche in Herborn folgten letztlich nur wenige Menschen.

Dabei hätten die Protagonisten von "Clarinetwise" und der Herborner Kantorei weit mehr Beachtung verdient gehabt. Es gab auch keinerlei Probleme mit den bestehenden Abstandsregelungen. Das Freiluftkonzert knüpfte qualitativ an die Serenaden im Schlosshof an. Der kleine Kantorei-Chor unter der Leitung von Regina Zimmermann-Emde interpretierte sommerliche Lieder aus Europas Norden, Amerika und Frankreich sowie der deutschen Romantik.

Das Klarinetten-Ensemble "Clarinetwise" unter der Leitung von Travis Meisner kam mit klassischen Weisen, aber auch Stücken der Moderne. "Clarinetwise" ist ein kleines Ensemble der Wetzlarer Musikschule, das mit Instrumenten der Klarinettenfamilie musiziert. Die jungen Musikerinnen haben bereits viele Konzerte gegeben. So etwa beim 50-jährigen Jubiläum des Lions-Clubs. 2020 hat das Ensemble an "Jugend musiziert" teilgenommen, wo es mit einem ersten Preis belohnt wurde. Mit ihren drei B- und zwei Bassklarinetten gaben die jungen Musikerinnen den andächtig lauschenden Konzertgästen einen Einblick in ihre musikalische Arbeit und begeisterten mit der meisterhaften Beherrschung ihrer Instrumente.