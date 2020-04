NABU Herborn: Erhaltet die Stadtbäume - und gießt sie!

Ein prächtiger Stadtbaum: die große Apothekerlinde auf dem Hintersand-Parkplatz in Herborn. Foto: Uli Reihl

HERBORN (hog). Bereits seit 68 Jahren begehen Umweltschützer in Deutschland den "Tag des Baumes" - immer am 25. April. In Herborn und Umgebung ruft die Ortsgruppe des Bundes für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) besonders zum Erhalt von Stadtbäumen auf - und dazu, diese gießen.

Zu sehen ist das auch an der großen Apothekerlinde, die auf dem Parkplatz am Herborner Hintersand steht: "Wir haben großen Durst", prangt in bunten Buchstaben auf dem Stoffbanner, das um den Baum gebunden ist. Die Linde stand vor allem im vergangenen Jahr im Fokus, als die Debatte um Parkhaus-Pläne gegenüber dem Kaufhaus "Dill-Center" Fahrt aufnahm. Seitdem finden sich daran immer wieder Botschaften von Umweltschützern.

Mehr neue Bäume mit großen Kronen pflanzen

Gemeinsam mit ihrem Landesverband fordert die Herborner BUND-Ortsgruppe, die Grünplanung in Städten neu auszurichten. "Um den Folgen der Klimaerwärmung in Städten wirkungsvoll gegenzusteuern, müssen wir bestehende Straßen- und Parkbäume erhalten und neue großkronige Bäume pflanzen", fordert NABU-Landesvorsitzender Jörg Nitsch.