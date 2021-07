Nach der Corona-Pause starten Herborns Stadtführungen durch

Die Herborner Altstadt einmal aus anderen Blickwinkeln erleben: Das kann man bei den unterschiedlichen Gäste- und Themenführungen in der Bärenstadt. Foto: Stadtmarketing Herborn GmbH

HERBORN - Herborns Gästeführer-Team freut sich, dass es endlich wieder losgehen kann: Dazu bietet es gleich eine ganze Reihe Termine für Stadtführungen an.

So finden die klassischen Rundgänge, bei denen man im Grunde von allen Themenbereichen etwas erfährt und die als sehr unterhaltsam gelten, ab dem 3. Juli an jedem Samstag statt. Beginn ist um 10.30 Uhr. Zudem gibt es sie wie gewohnt auch am jeweils ersten Sonntag eines Monats ab 14 Uhr. Treffpunkt dafür ist jeweils der Hof der Hohen Schule. Die Teilnahme kostet sechs Euro pro Person.

Unterwegs gibt es interessante und sicher den meisten bisher unbekannte Fakten sowie Anekdoten aus Herborns reicher Stadtgeschichte. Das Ganze wird kurzweilig in etwa anderthalb Stunden präsentiert, während der auch Einheimische oft noch viel Neues erfahren, im Programm.

Für die Thementour "1607" zum Thema "Gesundheitswesen, Pandemien und Pest in Herborn" gibt es die Termine 3., 4., 10. 11., 17. und 18. Juli jeweils um 14 Uhr ab dem Eingang zum Stadtpark auf dem Alten Friedhof von der Bahnhofstraße aus. Die Teilnahme kostet 9,50 Euro. Darin ist auch ein einmaliger Museumsbesuch zu einem beliebigen Zeitpunkt enthalten.

Zweimal auf den Spuren jüdischen Lebens wandeln

Der Stadtrundgang "Auf den Spuren jüdischen Lebens - Wider das Vergessen" wird am 8. August und am 26. September jeweils um 14 Uhr ab dem Marktplatz angeboten. Weitere Termine zu anderen Themen sind in der Vorbereitung.