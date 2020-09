Nach Raub in Herborn: Haftbefehl gegen 21-Jährigen erlassen

Symbolfoto: Arne Dedert/dpa

Herborn (red). Bei einem Straßenraub am 20. Juli hinter dem Parkplatz des Edeka-Herkules-Centers am Herborner Hüttenweg hatte ein Mann dem Bestohlenen mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasst, ihm Rucksack und Handy abgenommen und ihn abschließend auch noch in die Dill geschubst. Nun hat eine Richterin Haftbefehl gegen den Tatverdächtigen erlassen.

Kurz nach der Tat hatte eine Polizeistreife den Mann festnehmen können. Allerdings durfte er damals im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen die Dienststelle zunächst wieder verlassen.

Die zuständigen Polizeibeamten ermittelten darauf weiter zu diesem genannten Straßenraub wie auch zu einer räuberischen Erpressung, die der 21-Jährige ebenfalls begangen haben soll. Auf Anregung der Polizei beantragte die Staatsanwaltschaft Limburg schließlich beim zuständigen Amtsgericht einen Haftbefehl gegen den Mann, der antragsgemäß auch erging.

Weitere Ermittlungen

gegen ihn laufen noch

Wie eine Polizeisprecherin am Donnerstag mitteilte, haben mehrere Beamte diesen Untersuchungshaftbefehl am Dienstag vollstreckt und den Beschuldigten bei der zuständigen Richterin vorgeführt. Anschließend kam der 21-Jährige in eine Justizvollzugsanstalt. Für ihn kam erschwerend zu den ihm vorgeworfenen Raubstraftaten hinzu, dass bereits diverse weitere Ermittlungsverfahren gegen ihn anhängig sind.