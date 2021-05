Nach Streit und Sachbeschädigung in Burg: Polizei sucht Radler

Herborns Polizei fragt: Wer weiß, wem dieses Fahrrad gehört? Foto: Polizei Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN-BURG - Der Vorfall liegt schon etwas länger zurück, wie die Polizei am Mittwoch meldet: Am 25. April (Sonntag) sei ein Radler auf der alten Landstraße von Niederscheld Richtung Burg gefahren. Gegen 18.40 Uhr habe ihn ein Dillenburger in einem grauen E-Klasse-Mercedes Benz kurz vor dem Ortseingang von Burg überholt. Dabei soll der Radler den Autofahrer wüst beschimpft haben.

Der Autofahrer hielt an einem der ersten Häuser in Burg an, um dort Anwohner zu besuchen. Der Mountainbiker stoppte ebenfalls, warf wütend eine Bierdose in den Straßenrand und beschimpfte den Autofahrer weiter. Im Lauf des Streits drückte der Unbekannte sein Rad gegen eine Tür des Autos und verkratzte diese mit einer Pedale. Der Autobesitzer hielt ihn noch kurz fest, der riss sich aber los, rannte in Richtung Burg davon und ließ sein Fahrrad zurück.

Der Mann wird wie folgt beschrieben: etwa 45 Jahre alt, 1,80 Meter groß, normale Statur, angegrautes, braunes Haar, Jeans, dunkelblaue Steppjacke. Sein schwarzes Mountainbike trägt den roten Schriftzug "Ghost" und hat neongrüne und -gelbe Bowdenzughüllen.

Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und Beleidigung und sucht Zeugen für den Vorfall. Hinweise erbittet sie unter Telefon 0 27 72-4 70 50.