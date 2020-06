Nach Unfall mehrfach Menschen gefährdet: Polizei stellt Rowdy

Symbolfoto: VRM

Herborn (red). Falsch herum in den Kreisverkehr, Unfall gebaut, abgehauen und dabei noch Fußgänger und andere Autofahrer gefährdet: Die Herborner Polizei hat am Mittwochmittag einen 42-Jährigen aus dem Verkehr gezogen, der, so formulierte es Polizeipressesprecher Guido Rehr, "sein fahrerisches Unvermögen zur Schau" gestellt hatte.

Nach seinen Worten war folgendes geschehen: Gegen 11.30 Uhr lenkte der in Herborn lebende Mann seinen BMW von der Professor-Sell-Straße kommend gleich links in den Kreisverkehr, um direkt in Richtung Turmstraße weiterzufahren. Dort stoppte er und prallte beim Rückwärtsfahren gegen einen auf einer Sperrfläche des Kreisels stehenden Blumenkübel.

Mit quietschenden Reifen fuhr er vorwärts wieder an, um anschließend entgegen der Fahrtrichtung durch den Kreisverkehr und über die Burger Landstraße davonzufahren. Dabei driftete er mit seinem Wagen und gefährdete Passanten auf dem Gehweg und dem Fußgängerüberweg.

Drogen, Schlagring und ein ausgestreckter Mittelfinger

Aufmerksame Zeugen informierten die Polizei und behielten den Flüchtenden im Auge. Die Fahrt ging über die Burger Hauptstraße zur Bundesstraßenkreuzung und von dort auf der B 255/B 277 nach Herborn und an der Alsbach wieder zurück in Richtung Innenstadt. Beim Abbiegen überfuhr der BMW die Bordsteinkante, hob ab und touchierte die Schutzplanke. Auf der Alsbachbrücke begann er zu driften und gefährdete einen entgegenkommenden Mini.

Den Kreisverkehr am Herkulescenter verließ er in Richtung Obertor. Auf dieser Strecke driftete er erneut und brachte den Fahrer eines entgegenkommenden, silbergrauen Porsche in Bredouille. Danach fuhr er wieder über Burger Land- und Hauptstraße auf einen Supermarktparkplatz in Burg. Dort stieg der BMW-Fahrer aus und ging zu Fuß weiter.

Polizisten stoppten ihn und stellten ihn zur Rede. Ihnen fiel sein fahriges Auftreten auf. "Offensichtlich stand er unter Drogeneinfluss", so Rehr. Ein Schnelltest wies ihm die Einnahme von THC und Amphetamin nach. Zudem entdeckten die Beamten bei ihm einen Schlagring. Sie ordneten eine Blutentnahme an.

Als Kampfsportler wollte

er Widerstand leisten

Auf der Wache habe sich der 42-Jährige geweigert, sich Blut abnehmen zu lassen, und ankündigte, als Kampfsportler Widerstand zu leisten. Rehr dazu: "Nachdem ihm vier gestandene Schutzmänner gegenüberstanden, willigte er doch einer Blutentnahme ein, nicht ohne den Arzt vorher noch mit dem ausgestreckten Mittelfinger zu beleidigen."

Die Polizei stellte den Führerschein und den Schlagring sicher und kassierte den Autoschlüssel ein, um eine weitere Fahrt zu verhindern. Danach durfte der 42-Jährige die Wache verlassen. Ihn erwarten Anzeigen wegen Verkehrsgefährdung, Unfallflucht, Beleidigung und eines Verstoßes gegen das Waffengesetz.

Die Ermittler bitten die Fahrer des Minis, der auf der Alsbachbrücke gefährdet wurde, und des Porsches auf der Professor-Sell-Straße zwischen den beiden Kreisverkehren, sich als wichtige Zeugen unter Telefon 0 27 72-4 70 50 bei ihnen zu melden.