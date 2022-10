2 min

Nachruf: Hans Jackel - ein Mann, den alle schätzten

Fünf Jahrzehnte engagierte er sich in der Politik in Herborn und im Kreis: Im Alter von 72 Jahren ist der Seelbacher nun gestorben. Die Erinnerung an einen besonderen Mann bleibt.

Von Christian Hoge Redakteur Dillenburg