Nachwuchs von "New Generation Burg" gibt Konzert

Im Jahr 2019 gehen die beiden Nachwuchschöre von "New Generation Burg" zum bisher letzten Mal vor der Corona-Zwangspause gemeinsam auf die Bühne. Am 3. Dezember steht nun wieder das Weihnachtskonzert an. (© Siegfried Gerdau)

HERBORN-BURG - Nach einer pandemiebedingten Pause gibt es am Samstag, 3. Dezember, wieder ein Weihnachtskonzert des Vereins "New Generation Burg". Die Nachwuchs-Chöre "DoReMi" und "Da Capa" laden für 17 Uhr in das Bürgerhaus in Burg ein.

Bevor die jüngsten Sänger im zweiten Teil weihnachtliche Stimmung aufkommen lassen wollen, haben sie nach eigenen Angaben im ersten Teil einen bunten Mix aus moderner, aber auch traditioneller Chormusik im Gepäck.

Eintrittskarten können ab sofort bei der Bäckerei Weber in Burg (Burger Hauptstraße 30) sowie bei der Buchhandlung Baumann in Herborn (Hauptstraße 97) erworben werden. Der Einlass ist ab 16.30 Uhr. Die Tickets kosten im Vorverkauf 7 Euro (Abendkasse 8 Euro), Kinder von vier bis elf Jahren zahlen im Vorverkauf 5 Euro (Abendkasse 6 Euro).