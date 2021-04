Nanu? Hier stimmt doch irgendetwas nicht - oder?

Jetzt teilen:

"Es gibt Tage, die sich falsch anfühlen. Alles scheint sich ins Gegenteil zu verkehren." Das schreibt unser Leser Siegbert Werner aus Medenbach zu diesem Foto. "Man weiß, etwas ist nicht stimmig, kann es aber nicht benennen. Die Welt steht in diesen Momenten Kopf. So auch diese Aufnahme vom Steinbruchsee zwischen Roth und Schönbach." Die Lösung des optischen Problems ist übrigens ganz einfach: Man muss die Zeitung einfach nur um 180 Grad drehen, also auf den Kopf stellen - und schon erkennt man das wahre Bild, wie Werner weiter schreibt: "Die Bäume vom Steinbruchrand und der Himmel spiegeln sich im Wasser, die Steinbruchwand aber nicht, da die Wasserfläche in diesem Bereich beschattet und dadurch noch vereist ist."Haben auch Sie ein schönes Bild mit einem reizvollen Motiv aus unserer heimischen Region, das Sie unseren Lesern gerne einmal präsentieren möchten? Dann hängen Sie es als JPG-Datei in Originalgröße in den Anhang einer E-Mail und senden diese an leserfoto-dill@vrm.de. Foto: Siegbert Werner