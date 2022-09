Natascha N. Hoefer liest in der Hohen Schule

Natascha N. Hoefer kommt am Freitag nach Herborn. Foto: Kunst- und Literaturverein Dill-Lahn

HERBORN - Der Kunst- und Literaturverein Dill-Lahn und der Lions-Club Dillenburg-Schlossberg haben am Freitag, 16. September, die Schriftstellerin Natascha N. Hoefer zu Gast. Ab 19 Uhr liest sie in der Aula der Hohen Schule in Herborn aus ihrem zuletzt erschienenen Roman "Im Westen - gegen den Strom".

Die Schriftstellerin und promovierte Literatur- und Kulturwissenschaftlerin wurde als Tochter einer Französin und eines Deutschen in Weilburg geboren. Sie lebt in Wetzlar und in Saint Hernin (Bretagne).

Der im April 2021 erschienene Roman "Im Westen - gegen den Strom" wird von der Schriftstellerin im Verbund mit dem Moderator Jörg Müller vorgestellt. Damit Sachverhalte und Erzählströme den Zuhörern deutlich werden, bettet Hoefer ihre Lesung in Fragen und Ergänzungen des Moderators ein.

Die Autorin sagt über ihr Werk, es sei eine Geschichte über das Erlernen, "Nein" zu sagen. Eine Geschichte über den Mut, neu anzufangen. Und eine Geschichte zweier Menschen, die herausfinden müssen, ob sie ein gemeinsames Leben tragen könnte.

Der Eintritt kostet für Erwachsene zehn Euro, Schüler und Studenten zahlen die Hälfte.