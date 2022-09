Natascha N. Hoefer liest in Herborn

Gedanklich in der Bretagne (v.l.): Annelie Härtl, Vorsitzende des Kunst- und Literaturvereins Dill-Lahn, Moderator Jörg Müller, Autorin Natascha N. Hoefer und Susanne Lenk-Amborn vom Lions Club Dillenburg-Schlossberg. Foto: Kunst- und Literaturverein Dill-Lahn

HERBORN - Eine nicht alltägliche Form der Lesung haben am Wochenende die Besucher in der Aula der Hohen Schule in Herborn erlebt. Dort war auf Einladung des Kunst- und Literaturvereins Dill-Lahn und des Lions Clubs Dillenburg-Schlossberg die Schriftstellerin Natascha N. Hoefer zu Gast, die ihren zuletzt erschienenen Roman "Im Westen - gegen den Strom" vorstellte.

Der Modus, den die Autorin gewählt hatte, war der, Moderator Jörg Müller in die Lesung einzubeziehen. Das gab den Zuhörern die Gelegenheit, die Besonderheiten der Bretagne, die Charakterisierung der Bewohner, ihre Eigenheiten und den Gegenstand, der den Widerstand der Bevölkerung hervorruft, kennenzulernen.

Bei diesem umstrittenen Gegenstand handelt es sich um einen Stromzähler, von dem die Einheimischen glauben, dass er nicht nur den verbrauchten Strom registriert, sondern auch die Lebensgewohnheiten der Bewohner ausspioniert.

In diese aufgeheizte Stimmung gerät eine junge Frau aus Paris, die eigentlich in der Idylle der Bretagne Ruhe von der Großstadt und Ruhe von inneren Zerwürfnissen sucht.

Während der Lesung kam immer wieder die Frage auf: "Handelt es sich hier um einen politischen Roman, in dem auch eine Liebesbeziehung eine Rolle spielt?" Oder ist es genau umgekehrt: "Ist es ein Liebesroman, eingebettet in politische Fragen und Fragen des allgemeinen Lebens, wie ich als Einzelperson meine eigene Disposition klar darstellen kann?"

Unterbrechungen führen

zu mehr Verständnis

Um diese Fragen zu klären, unterbrach die Autorin immer wieder ihre Lesung und erläuterte im Zwiegespräch mit dem Moderator und mit Gästen ihren Standpunkt. Diese Art der Lesung trug sicher dazu bei, dass die Zuhörer dem weiteren Verlauf des Abends besser folgen konnten.

Das Thema sowie Fragen nach der Suche nach einem Verlag und den Gewohnheiten einer Schriftstellerin wurde nach der Lesung von Publikum und Autorin noch lange diskutiert.