Neue Ampel bei Herbornseelbach ist fertig

Neue Anlage für rund 160 000 Euro: Die Ampel an der Abzweigung Herborn-Seelbach-West von der B 255 im Aartal ist fertig - sogar etwas früher als geplant. Foto: Christian Hoge

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn-Seelbach. Knapp sechs Wochen haben die Arbeiten gedauert - nun ist die neue Ampel an der Bundesstraße B 255 fertig: Am Freitag ging die Anlage an der Einfahrt Herborn-Seelbach-West in Betrieb.

Das teilte die Straßenbaubehörde "Hessen Mobil" mit. Alle Fahrtrichtungen werden an dieser Stelle ab sofort mit der Ampel geregelt. Das gilt also sowohl für Fahrzeuge, die nach Herbornseelbach abbiegen oder von dort kommen, als auch für solche, die auf der Bundesstraße geradeaus fahren.

Die Anlage ist rund

um die Uhr in Betrieb

"Hessen Mobil"-Sprecherin Bettina Amedick sagt dazu: "Ziel dieser neuen Verkehrsregelung ist die Verbesserung der Verkehrssicherheit durch ein sicheres Ein- und Abbiegen sowie die Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs durch weniger Rückstauungen an diesem Einmündungsbereich."

Am Freitag wurde die Anlage gegen 13.15 Uhr angeschaltet. "Hessen Mobil" ließ die Verkehrssicherung abbauen, sodass die Zufahrt in die und aus der Marburger Straße wieder möglich ist.

Damit ist die Umleitung der vergangenen Wochen passé: Wer in den Herborner Stadtteil fahren wollte oder von dort kam, musste den Weg über den östlichen Ortseingang nehmen. Der ist etwa 1,5 Kilometer von der Kreuzung, an der die neue Ampel entstanden ist, entfernt.

Für die Anlage wurde die Marburger Straße im Einmündungsbereich auf etwa 50 Metern Länge um ungefähr 2,50 Meter verbreitert. Wer links oder rechts auf die B 255 einbiegen möchte, kann das nun über zwei separate Fahrstreifen tun. Auf der Bundesstraße ist ein zusätzlicher Fahrstreifen für die Linksabbieger nach Herborn-Seelbach West entstanden.

Die neue Ampel ist rund um die Uhr in Betrieb und soll durch sogenannte "vollverkehrsabhängige Signalprogramme" geschaltet sein.

Die Kosten liegen

bei rund 160 000 Euro

Das heißt: Der Verkehr auf der B 255 hat Dauergrün, solange aus der Marburger Straße kein Verkehr kommt oder jemand, dorthin abbiegen will. Detektoren in den Straßen und Kameras sollen erkennen, an welcher Haltelinie ein Fahrzeug an der Ampel auf Grün wartet. Die Kosten für den Bau der neuen Ampelanlage bei Herbornseelbach betragen rund 160 000 Euro. "Hessen Mobil" hatte vor dem Baubeginn angekündigt, dass die Ampel voraussichtlich Ende September in Betrieb gehen kann. Die Arbeiten konnten nun allerdings etwas früher als geplant abgeschlossen werden.

Bereits Anfang Juli war nur etwa drei Kilometer entfernt die neue Ampel am Abzweig von der Bundesstraße B 255 nach Ballersbach eingeweiht worden.