Neue Ampeln an der Bundesstraße 255 in Seelbach-West

Am Ende der aus Seelbach kommenden Marburger Straße soll auf etwa 50 Metern Länge rechts der Verkehrsinsel die Fahrbahn um 2,50 Meter verbreitert werden, sodass dort eine Links- und eine Rechtsabbiegerspur entstehen können.

Herborn-Seelbach (red). Ab Sommer wird auch der westliche Zugang über die Bundesstraße 255 nach Herbornseelbach mit einer Ampelanlage geregelt. Aktuell wird am Abzweig Seelbach-West für die nötige Stromversorgung gesorgt.

Ziel dieser Verkehrsführung ist laut "Hessen-Mobil" die Verbesserung der Verkehrssicherheit durch ein sicheres Ein- und Abbiegen sowie die Verbesserung der Qualität des Verkehrsablaufs durch weniger Rückstauungen an diesem Einmündungsbereich.

Sowohl der auf die B 255 einbiegende Verkehr und der nach Herbornseelbach abbiegende Verkehr als auch der auf der B 255 geradeaus fahrende Verkehr wird zukünftig mit der Signalanlage geregelt. Die Marburger Straße (Ausfahrt aus Herbornseelbach) soll dafür im Einmündungsbereich auf rund 50 Metern Länge um etwa 2,50 Meter verbreitert werden, sodass das Links- und Rechtseinbiegen von der Marburger Straße auf die Bundesstraße über zwei separate Fahrstreifen möglich ist. Links- und Rechtseinbieger können so getrennt werden.

Auf der B 255 steht, aus Richtung Herborn kommend, weiterhin einen Fahrstreifen für den Durchgangsverkehr sowie einen Fahrstreifen für die Linksabbieger nach Herborn-Seelbach West zur Verfügung. Der aus Richtung Mittenaar kommende Verkehr, der von der Bundesstraße rechts nach Seelbach West abbiegen möchte, biegt vor der Ampel ab, muss dann möglicherweise "Vorfahrt gewähren".

Die neue Ampel soll durchgehend in Betrieb sein und durch "vollverkehrsabhängige Signalprogramme" geschaltet werden. Somit erhält der Durchgangsverkehr Dauergrün, solange aus dem Ort kein Verkehr kommt oder dorthin abgebogen werden soll. Fahrzeugdetektoren in der Fahrbahn sowie Detektoren-Kameras erkennen, an welcher Haltelinie ein Fahrzeug auf Grün wartet. Die Kosten für die neue Ampelanlage betragen rund 160 000 Euro.

Seit dieser Woche finden erste vorbereitende Arbeiten statt. Bis voraussichtlich Mitte April werden im Bereich der Marburger Straße Kabel für die zukünftige Stromversorgung der Ampelanlage verlegt.

Der Verkehr wird über Seelbach-Ost umgeleitet

Die Bauarbeiten für die Ampelanlage sind für diesen Sommer geplant. Während dieser Zeit wird der Einmündungsbereich gesperrt und der Verkehr über den bereits mit einer Ampelanlage versehenen östlichen Ortseingang von Herbornseelbach umgeleitet. Je nach Baufortschritt wird an einzelnen Tagen der Verkehr auf der B 255 im Baustellenbereich mit Baustellenampeln geregelt. Wenn die Fundamente für die Ampelmasten gebaut und die Ausleger für die Signalgeber errichtet werden, ist auch auf der Bundesstraße selbst eine Baustellenampel vorgesehen.

Im weiteren Verlauf der Bundesstraße soll demnächst auch am Abzweig nach Ballersbach eine Ampelanlage den Verkehr regeln.