Neue Gruppe für Trauernde startet in Merkenbach

Abschied nehmen müssen: Der Hospizdienst Lahn-Dill bietet dafür eine Trauerbegleitung an. Symbolfoto: Thorsten Richter

DILLENBURG/HERBORN - Trauer heißt Abschied zu nehmen - und das braucht Zeit und eine gute Begleitung. Eine neue Gesprächsgruppe für Trauernde startet Mitte November in Merkenbach. Insgesamt sechs Treffen sind geplant, es wird um vorherige Anmeldung gebeten.

Ein Todesfall: Beerdigung, große Anteilnahme. Aber wenn der "Zurückgebliebene" mit seiner Trauer allein nicht klarkommt, dann können auch Freunde und Familie oft nicht mehr helfen.

Der Dillenburger Hospizdienst und das evangelische Dekanat an der Dill bieten ab dem 19. November eine neue Gesprächsgruppe für Trauernde an. Die Teilnahme ist kostenfrei. Bis zu acht Frauen und Männer können sich Freitagnachmittags von 16 bis 18 Uhr in Merkenbach treffen.

Die Gruppe ist unabhängig von der Konfession

Bettina Marloth und Hartmut Uebach werden die Gruppe leiten. Das Angebot ist grundsätzlich für alle Menschen offen, unabhängig von ihrer Konfession und ihrer Glaubenseinstellung, betonen die beiden Trauerbegleiter. Marloth und Uebach bringen Erfahrungen sowohl aus jahrelanger Gemeinde-, Hospiz- und Krankenhausseelsorge als auch aus der Trauerarbeit mit.

Hartmut Uebach ist evangelischer Diplom-Theologe, Familientherapeut und langjähriger Leiter des Hospizdienstes Lahn-Dill. Und Pfarrerin Bettina Marloth ist Pfarrerin für Alten-, Kranken- und Hospizseelsorge sowie Trauerbegleiterin im evangelischen Dekanat an der Dill.

Die Termine für die Treffen reichen bis zum 4. Februar

Die Termine in der Übersicht: 19. November, 3. und 17. Dezember, 7. und 21. Januar sowie 4. Februar.

Das Zusammensein in einer Gruppe ermöglicht das gemeinsame Benennen, Aushalten und Aufarbeiten von erfahrener Trauer. Im Wahrnehmen und Ausdrücken persönlicher Trauergefühle ist es möglich, ein Stück des Weges gemeinsam zu gehen. Auch das Entdecken eigener Kraftquellen und der Blick in die Zukunft werden wichtige Themen sein.

Für weitere Informationen und Anmeldungen: Hospizdienst Lahn-Dill, Stadionstraße 2, 35683 Dillenburg. Telefon 02771- 8148566. E-Mail: uebach@hopiz-lahn-dill.de.