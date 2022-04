Neue Perspektiven von Herborns Altstadt entdecken

Neue Perspektiven: Herborns Stadtführungen starten durch. Foto: Stadtmarketing Herborn GmbH

HERBORN - In Herborn gibt es ab Sonntag, 1. Mai, wieder Stadtführungen. Für die neue Saison der Rundgänge "Unterhaltsam durch die Altstadt - die Klassische" gibt es ab sofort Tickets.

An jedem Wochenende (bis auf wenige Ausnahmen) wird mindestens ein Rundgang angeboten, entweder als Tour mit Schwerpunktthema oder allgemein informierend und unterhaltsam. Bei den "offenen" Terminen kann sich jeder anschließen, alleine, zu zweit oder als kleine Gruppe. Erforderlich ist eine Anmeldung. Tickets gibt es im Stadtmarketing-Büro im Bahnhof oder online auf https://tiny url.com/2p87tkbd

Im Angebot ist auch eine Halbtagstour mit dem Bus

Los geht es am Sonntag, 1. Mai, um 14 Uhr im Hof der Hohen Schule mit der klassischen Stadtführung. Am Sonntag darauf, 8. Mai, startet um 14 Uhr eine Führung "Wider das Vergessen - auf Spuren jüdischen Lebens". Am Samstag, 14. Mai, gibt es die "Klassische" um 10.30 Uhr, am 21. Mai eine Halbtagsfahrt zum Thema "Glocken". Zu der Tour ab 13 Uhr gehören Besichtigungen, darunter der Glockengießerei Sinn und der Kirche in Ballersbach.

Am 28. und 29. Mai (Samstag/Sonntag) lautet das Thema ab 14 Uhr "Pest und Pandemie in Herborn" , die vergnügliche, aber auch erschreckende Einblicke in den Umgang mit ansteckenden Krankheiten in früheren Zeiten gibt.

