Neue Rad- und Wanderkarte für Herborn

Geograf Lutz Münzer und Stadtmarketing-Mitarbeiterin Birgit Ernst stellen in der der Herborner Tourist-Info die neue Rad- und Wanderkarte Herborn. Foto: Stadtmarketing Herborn

HERBORN - Pünktlich zum Herbstanfang hat der Geograf und Historiker Lutz Münzer aus Marburg in Zusammenarbeit mit dem Herborner Stadtmarketing eine Neuauflage seiner Rad- und Wanderkarte aus dem Jahr 2012 herausgegeben. Im Maßstab 1:25.000 biete sie einen Überblick über sämtliche Routen rund um Herborn sowie das Gebiet zwischen Krombachtalsperre und Aartalsee, berichtet das Stadtmarketing Herborn in einer Pressemitteilung. Der Preis sei mit 10,30 Euro im Vergleich zur ersten Auflage vor zehn Jahren moderat gestiegen.

Karte funktioniert auch,

wenn der Handyakku leer ist

In die Neuauflage wurden viele Aktualisierungen eingearbeitet und auch teilweise sehr kleinteilige Details ergänzt.

Für GPS-Nutzer eigne sich die Karte durch die Verwendung des weitverbreiteten UTM-Netzes gut, erklärt das Stadtmarketing.

"Es gibt zwei Aspekte, bei denen die klassische Wanderkarte der digitalen Darstellung eindeutig überlegen ist", erklärt der Geograf. "Der eine Punkt ist, dass eine Papierkarte immer da ist, auch wenn man einmal mitten im Wald im Funkloch steht oder wenn der Akku vom Smartphone leer ist. Der andere Aspekt ist ganz klar die Übersichtlichkeit und die Orientierung in einem größeren Bereich."

Erhältlich ist die Karte im Buchhandel (in Herborn bei Baumann und der Schloss-Buchhandlung) unter der ISBN-Nr. 978-3-9817589-6-2 und im Stadtmarketing-Büro. Sie kann auch per E-Mail an tourist@herborn.de formlos bestellt werden. Der Online-Shop wird derzeit überarbeitet.