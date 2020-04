Neue Regeln auf Herborner Wochenmarkt: Die meisten halten sich dran

Jetzt teilen:

An die Maskenpflicht, die die Stadt Herborn für den Wochenmarkt ausgerufen hat, haben sich am Mittwoch fast alle Kunden gehalten - ebenso wie an die geforderten Abstände.

Beim Blumenhändler in der Hauptstraße, wo es am Freitag noch Gedrängel gegeben hatte, war die Situation durch ein "Einbahnstraßensystem" für die Kunden gelöst worden. Mitarbeiter schauten, dass die Vorgaben eingehalten wurden. Wer keinen Schutz trug, wurde gebeten, einen aufzusetzen.

Diejenigen, die keinen dabei hatten, wurden vom Händler weggeschickt. Zudem kontrollierten Mitarbeiter des Ordnungsamts, ob sich Kunden wirklich daran halten, den Markt nur mit Mund-Nase-Bedeckung zu betreten. Der wegen des Feiertags am Freitag auf Mittwoch vorgezogene Wochenmarkt hatte am Vormittag deutlich weniger Besucher als an gewohnten Markttagen.

