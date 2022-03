Neuer Podcast der Herborner Rehbergschule ist online

Soeben erschienen: die neue Folge von "Tassensprung", dem Podcast der Herborner Rehbergschule. Foto: Rehbergschule Herborn

HERBORN - Die neue Ausgabe der Podcast-Reihe "Tassensprung" der Herborner Rehbergschule widmet sich dem Thema Ängste. Mit der Reihe will die Schule über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen informieren und dadurch Vorurteile abbauen.

Die aktuelle Ausgabe beschäftigt sich mit Ängsten, die nicht in der normalen kindlichen Entwicklung vorkommen, sondern als Angststörungen auftreten. Sie sind daher medizinisch relevant und wirken sich auch im Alltag von Kindern und Jugendlichen, insbesondere aber auch in der Schule aus.

Jugendliche erzählen

von ihren Erfahrungen

Hier wird zwischen generalisierten Angststörungen, phobischen Ängsten und Schulangst unterschieden. Das wird in einem Medizininput durch Dr. Christoph Andreis, dem Leiter der Vitos-Kinder- und Jugendklinik für psychische Gesundheit in Herborn, näher erläutert. Im Anschluss erzählen betroffene Jugendliche von ihren Ängsten und Panikattacken und zum Schluss gibt ein Lehrer Tipps zum Umgang mit Ängsten in der Schule.