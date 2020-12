Noch zweimal Herborner Wochenmarkt in diesem Jahr

HERBORN - Zwei Wochenmärkte sollen in Herborn vor dem Jahreswechsel noch stattfinden: Am Freitag, 18. Dezember, verkaufen die Händler ihre Produkte ebenso in der Innenstadt wie am Mittwoch, 23. Dezember. Von 8 bis 18 Uhr können Kunden unter Einhaltung der Corona-Regeln Einkäufe erledigen. Der erste Markttag im neuen Jahr ist der 8. Januar (Freitag). Zusätzlich bieten einige Gastronomiebetriebe neue Abhol- und Lieferservices. Nähere Informationen dazu gibt es unter www.herborn-erleben.de