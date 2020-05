Nostalgie unterm Nachthimmel: 250 Pkw bei Autokino-Start in Herborn

Freie Sicht auf die große Leinwand hatten alle Besucher des Autokinos auf dem Festplatz im Walkmühlenweg. Foto: Helmut Blecher

HERBORN - Die Blütezeit der Autokinos ist schon lange vorbei. Doch die Corona-Pandemie könnte ihr eine Renaissance verschaffen. In Herborn war es am Freitagabend soweit. Rund 250 Pkw und somit knapp 500 Personen hatten sich unter sternenklarem Nachthimmel auf dem Festplatz am Walkmühlenweg eingefunden.

Die deutsche Komödie "Nightlife" (deutsch: "Nachtleben") stand auf dem Programm - während dasselbe für die Autokinobesucher nur unter Auflagen stattfand. Dennoch war es eine besondere Nacht: die riesige Leinwand im Blick, der Ton aus dem UKW-Radio - allerdings kein Service mit Snacks und Getränken.

Viele Oldtimer-Fans nutzten die Gelegenheit, um mit ihren aufpolierten und chromblitzend Fahrzeugen dem Autokino-Erlebnis zusätzlich ein Hauch von Nostalgie zu verleihen.

Das vom Herborner Stadtmarketing organisiert Programm auf dem Festplatz, endet am 7.Juni mit dem Live-Auftritt von Tim Bendzko.