Notoperation rettet 20-Jährigem nach Messerattacke das Leben

Herborn (red). Eine Notoperation hat einem jungen Mann das Leben gerettet. Der 20-Jährige hatte zuvor in der Nacht zum Sonntag in Herborn bei einem Streit lebensbedrohliche Stichverletzungen erlitten. Der mutmaßliche Täter - ein 19 Jahre alter Mann - befindet sich in Untersuchungshaft.

In einer am Mittwochnachmittag von Oberstaatsanwalt Uwe Braun aus Wetzlar und Polizeisprecher Guido Rehr in Dillenburg gemeinsam herausgegebenen Mitteilung ist das Geschehen wie folgt beschrieben: Eine Gruppe von jungen Männern aus dem Westerwaldkreis hatte am Samstagabend in Herborn eine Gaststätte in der Kaiserstraße besucht. Als die beiden Fahrer gegen 1.45 Uhr die Heimfahrt antreten wollten, sei ein Streit mit einem bereits stark alkoholisierten Mitfahrer entstanden. Der 19-Jährige habe offensichtlich noch nicht nach Hause gewollt.

Der 20-Jährige wollte eigentlich nur schlichten

"Im Verlauf des immer lauter und aggressiver ausgetragenen Disputes flogen die Streithähne letztlich aus der Gaststätte", heißt es weiter. Auf dem Parkplatz vor dem Eingang sei die Auseinandersetzung dann eskaliert: Der 19-Jährige habe ein Messer gezogen und auf einen der beiden Fahrer losgehen wollen.

Daraufhin sei der 20-Jährige dazwischengegangen, um zu schlichten. Im weiteren Verlauf habe der 19-Jährige ihm dreimal mit dem Messer in den Bauch gestochen und die Lunge nur knapp verfehlt.

Danach sei ein Gerangel entstanden, an dem sich weitere Personen beteiligt hätten und an dessen Ende der Angreifer entwaffnet worden sei.

Eine inzwischen zu Hilfe gerufene Besatzung eines Rettungswagens habe die Erstversorgung des 20-Jährigen übernommen und ihn ins Krankenhaus nach Dillenburg gebracht. Dort wurde er nach der lebensrettenden Notoperation intensivmedizinisch behandelt.

Der Angreifer habe durch Schläge und Tritte ebenfalls Verletzungen erlitten. Diese seien im Wetzlarer Krankenhaus ambulant versorgt worden, ehe der 19-Jährige die Nacht im Polizeigewahrsam verbringen musste.

Verdacht, dass beide auch Drogen konsumiert hatten

"Sowohl Täter als auch Opfer waren stark alkoholisiert. Zudem besteht der Verdacht, dass beide Drogen konsumiert hatten", heißt es in der Mitteilung weiter.

Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln wegen eines versuchten Tötungsdeliktes. Auf Anordnung der Wetzlarer Staatsanwaltschaft ist der 19-Jährige am Montag in Limburg einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser ordnete Untersuchungshaft an.

Mutmaßlicher Täter trat schon öfter in Erscheinung

Laut Braun und Rehr ist der Täter den Behörden kein Unbekannter. Er habe - vor allem wegen sogenannter Rohheitsdelikte - bereits mehrfach im Fokus polizeilicher Ermittlungen gestanden.