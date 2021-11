Nur mit Termin und 3G ins Herborn Rathaus

Der Eingang zum Herborner Rathaus in der Turmstraße: Besucher können nur noch diesen nutzen. Archivfoto: Stadt Herborn

HERBORN - Die Herborner Stadtverwaltung verschärft ihre Bedingungen für Besucher: Zutritt ins Rathaus erhält nur, wer dafür einen Termin ausgemacht hat und sich an die 3G-Regel (genesen, geimpft oder getestet).

Wie eine Verwaltungssprecherin am Dienstag mitgeteilt hat, gilt dies ab Donnerstag, 25. November. Die Stadt wolle so zum Eindämmen der Pandemie und zum Vermeiden von Kontakten beitragen. "Bürger werden gebeten, die Stadtverwaltung nur in dringenden Fällen aufzusuchen", heißt es in der Mitteilung.

Besucher, die nicht geimpft oder genesen sind, müssen einen Corona-Bürgertest vorweisen können, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. Im Rathaus und in allen anderen städtischen Einrichtungen gilt weiterhin Maskenpflicht.

Interessenten können Termine für das Bürgerbüro online auf www.herborn.de vereinbaren. Per E-Mail ist es unter buergerbuero@herborn.de zu erreichen. Für allgemeine Fragen steht das Mitarbeiterteam am Empfang der Stadtverwaltung unter Telefon 0 27 72-70 80 zur Verfügung.

Nur der Eingang in der Turmstraße ist geöffnet

Die Stadtverwaltung ist zurzeit nur über den Eingang in der Turmstraße zugänglich. Besucher, die einen Termin im Bürgerbüro vereinbart haben, sollen sich direkt dort melden und die Klingel benutzen.