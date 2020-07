Öl auf Koppel bei Herbornseelbach ausgelaufen

Öl auf eine Koppel bei Herbornseelbach: Nun sucht die Herborner Polizei den Verursacher. Symbolfoto: Roberto Sorin/stock.adobe

Herborn (red). In Herbornseelbach hat ein unbekannter Fahrzeugführer eine Koppel mit Öl verschmutzt und ist danach abgehauen, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Das hat die Herborner Polizei mitgeteilt.

Zeugen hätten die Ölflecken am Donnerstag gegen 20.30 Uhr auf einer Koppel im Monzenbachtal bei Herbornseelbach entdeckt. Die Ermittler der Polizei gehen davon aus, dass oberhalb vom Seelbacher Steinbruch an einem Auto die Ölwanne beschädigt worden ist, was erhebliche Ölverschmutzungen hinterließ. Nach bisherigen Erkenntnissen stellten die Verursacher den Pkw am Radweg an einer Baustelle zwischen Seelbach und Burg ab und ließen ihn dort abschleppen. Einen dort entstandenen Ölfleck streuten die Beteiligten ab, um den Schaden auf der Koppel kümmerten sie sich jedoch nicht.

Die Polizei hofft nun auf Zeugen und fragt: Wer hat einen Pkw bemerkt und kann Angaben zu Marke, Farbe und Kennzeichen machen? Wer hat den Abschleppvorgang beobachtet und kann dazu Hinweise liefern?

Solche nimmt die Polizeistation in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.