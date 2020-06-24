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Mittwoch, 24.06.2020 - 12:11
1 min

Online-Ampel zeigt Betrieb in Herborner Freibädern an

Bereits von zu Hause aus kann man nun nachschauen, wie viel in den Herborner Freibädern los ist.

Christian Hoge: Redakteur Dillenburg
Von Christian Hoge
Redakteur Dillenburg
Die Ampel steht auf Grün: Auf der Website www.herborner-baeder.de kann man sich anzeigen lassen, wie viel in den beiden Freibädern im Stadtgebiet los ist. Screenshot: Christian Röder

Die Ampel steht auf Grün: Auf der Website www.herborner-baeder.de kann man sich anzeigen lassen, wie viel in den beiden Freibädern im Stadtgebiet los ist. Screenshot: Christian Röder

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Fotos
Die Ampel steht auf Grün: Auf der Website www.herborner-baeder.de kann man sich anzeigen lassen, wie viel in den beiden Freibädern im Stadtgebiet los ist. Screenshot: Christian Röder

Die Ampel steht auf Grün: Auf der Website www.herborner-baeder.de kann man sich anzeigen lassen, wie viel in den beiden Freibädern im Stadtgebiet los ist. Screenshot: Christian Röder

Herborns Schwimmbäder - hier das Freibad in Herborn - haben nun eine Online-Ampel, die anzeigt, wie viele Besucher aktuell drin sind. Foto: Christian Hoge

Herborns Schwimmbäder - hier das Freibad in Herborn - haben nun eine Online-Ampel, die anzeigt, wie viele Besucher aktuell drin sind. Foto: Christian Hoge

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