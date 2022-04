Onlinekurs des Evangelischen Dekanats an der Dill für den Weg in den Ruhestand

Pfarrerin Karin Schmid bietet einen Onlinekurs für den guten Einstieg in den Ruhestand an. Foto: Evangelische Dekanat an der Dill

HERBORN - Mit dem Eintritt in den Ruhestand beginnt ein neuer Lebensabschnitt. Doch was, wenn sich die Freude über die neue Lebenssituation nicht einstellen will?

Pfarrerin Karin Schmid von der evangelischen Erwachsenenbildung im Dekanat an der Dill bietet gemeinsam mit Fachkollegen aus anderen Dekanaten den Onlinekurs "Ruhestand - ein unbekanntes Land!? - ein Wegweiser über fünf Stationen" an. An fünf Abenden bietet der Kurs die Möglichkeit, in einer überschaubaren Gruppe erste Schritte auf dem Weg in den eigenen Ruhestand zu gehen. Zielgruppe sind Personen, die kurz vor dem Ruhestand stehen oder ihren Ruhestand gerade begonnen haben.

Der Onlinekurs findet vom 3., bis 31. Mai, jeweils dienstags von 19.30 bis 21 Uhr, statt. Für die Teilnahme ist ein PC oder Laptop mit Kamera und Mikrofon erforderlich. Anmeldungen werden bis zum Dienstag, 19. April, angenommen von Pfarrerin Karin Schmid, Evangelisches Dekanat an der Dill per E-Mail an karin.schmid@ekhn.de oder per Telefon 0 27 72-5 83 42 00. Die Teilnahme ist kostenlos.