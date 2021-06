Orgelklang und Sommerhitze in der Kirche St. Petrus Herborn

Die Herborner Kantorin Regina Zimmermann-Emde zeigt bei ihrem sommerlichen Orgelkonzert ihre exzellente Spielkunst. Foto: Helmut Blecher

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Aufgeladen von der Sommerhitze war am Samstagabend die katholische Pfarrkirche St. Petrus, in der die evangelische Kirchengemeinde Herborn und Kantorin Regina Zimmermann-Emde zu einer sommerlichen Orgelmusik eingeladen hatten. Der Einladung waren allerdings nur wenige Besucher gefolgt. Die brauchten ihr Kommen nicht zu bereuen. Für die Zuhörer und Zuhörerinnen war es ein Genuss, der für ihre nuancierte und präzise Spielkunst geschätzten Organisten zu lauschen, die ihr Konzert an der Mayer Orgel mit J.S. Bachs Toccata, Adagio und Fuge in D-Dur eröffnete.

Klänge lassen italienischen Einfluss erkennen

Das zumindest im ersten Teil von Dietrich Buxtehude beeinflusste Werk begann mit virtuosen Manualläufen, gefolgt von einem Pedalsolo und einem motivisch-kontrapunktischem Abschnitt. Der zweite Satz bestand wieder aus zwei Abschnitten, einem mit Adagio und einem mit Grave, wobei die Fülle an neapolitanischen Sechsteln und Quasi-Pizzicato-Pedalen auf italienischen Einfluss schließen ließ. Der dritte Satz rundete das Werk mit einer virtuosen, kadenzartigen Passage ab.

Es folgte Georg Friedrich Händels bekanntestes Orgelkonzert "The Cuckoo and the Nightingale", in dessen zweitem Satz Kuckuck und Nachtigall miteinander konkurrieren, schwungvoll interpretiert von Regina Zimmermann-Emde. Munter lockte in Larghetto angedeutet der Kuckuck, während im Allegro die Nachtigall trillerte. Der französische Komponist Marcel Dupré hat dieses Orchesterwerk für die Orgel bearbeitet.

Zum Schluss ein

Werk aus der Romantik

Abgerundet wurde das 40-minütige Konzert mit zwei liturgischen Werken des italienischen Romantikers Vincenzo Petrali, die ganz im Stil eines heiteren Belcantos komponiert sind. Während das langsame "Andante per l'Elevazione" von einer eher meditativen Stimmung getragen wurde, war das allseits bekannte, weil überaus eingängige "Versetto per il Gloria" von einer ungemein feierlichen Fröhlichkeit durchdrungen.

Das insgesamt sommerlich-sonnige Orgelkonzert hätte in der Tat ein größeres Publikum verdient gehabt.