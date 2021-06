Orgelkonzert in der Pfarrkirche St. Petrus

In der katholischen Kirche in Herborn findet ein Orgelkonzert statt. Archivfoto: Siegfried Gerdau

HERBORN - Zu einer sommerlichen Orgelmusik laden die evangelische Kirchengemeinde Herborn und Kantorin Regina Zimmermann-Emde für kommenden Samstag, 19. Juni, ein. Los geht es um 18 Uhr in der katholischen Pfarrkirche St. Petrus in Herborn. Ein "besonders fantasievolles Werk" Johann Sebastian Bachs eröffnet das Programm, heißt es in der Ankündigung: Toccata, Adagio und Fuge C-Dur.

Es folgt Georg Friedrich Händels Orgelkonzert "The Cuckoo and the Nightingale", in dessen zweitem Satz Kuckuck und Nachtigall miteinander konkurrieren. Der französische Komponist Marcel Dupré hat dieses Orchesterwerk für die Orgel bearbeitet.

Im letzten Teil des kleinen Konzerts erklingen mit "Andante per l'Elevatione" und "Versetto per il Gloria" zwei liturgisch geprägte Werke des italienischen Romantikers Vincenzo Petrali, die ganz im Stil eines heiteren Belcanto komponiert sind.

Für den Besuch der Veranstaltung ist eine Anmeldung über die Homepage der evangelischen Kirchengemeinde Herborn oder telefonisch unter 027 72-33 37 bis Freitag um 13 Uhr erforderlich.

Der Eintritt zur Orgelmusik ist frei, Spenden für kirchenmusikalische Projekte sind willkommen.