Päckchen aufgerissen und wertvolles Smartphone geklaut

Es hätte ein schönes Weihnachtsgeschenk werden können, aber dann kam ein Dieb. Symbolfoto: Creativstudio

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Keine schöne Bescherung an Heiligabend: Ein unbekannter Täter hat am Freitagvormittag irgendwann vor 10 Uhr in Herborn ein Päckchen aufgerissen, das ein Paketdienst-Mitarbeiter wegen der Corona-Pandemie als sogenannte kontaktlose Zustellung im Treppenhaus eines Mehrparteienhauses am Schulberg abgestellt hatte, sich des Inhalts bemächtigt und dann das Weite gesucht. In dem Päckchen hatte sich nagelneues iPhone 13 Pro Max befunden. Der Schaden beläuft sich nach Angaben der Herborner Polizei auf 1296 Euro. Die Ermittler hoffen auf Zeugen für den Diebstahl und bitten unter Telefon 0 27 72-4 70 50 um Hinweise, die zur Ergreifung des Täters führen könnten.