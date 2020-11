Parkhaus-Pläne: Geschichtsverein Herborn "massiv skeptisch"

Der Parkplatz am Herborner Hintersand: Pläne der Betreiber des benachbarten Kaufhauses "Dill-Center", dort ein Parkhaus zu errichten, stoßen bei vielen Herborner Bürgern auf Ablehnung. Archivfoto: Christian Hoge

HERBORN - Mit deutlichen Worten hat der Vorstand des Herborner Geschichtsvereins seine Kritik an den Parkhaus-Plänen am Hintersand untermauert. In einem offenen Brief weisen die Vorsitzenden den Vorwurf zurück, die Bedenken für das Vorhaben der Firma Eitzenhöfer aufgegeben zu haben.

"Unsere fachliche Einschätzung zu den negativen Auswirkungen auf das Herborner Stadtbild sind in keiner Weise ausgeräumt", schreiben Klaus Gerhard Schreiner und Rüdiger Störkel in dem Papier.

Der Vorstand sei auf einen vermeintlichen Sinneswandel des Vereins angesprochen worden. Dieser entspreche aber nicht der Realität.

Die Vertreter des Geschichtsvereins würden zwar die architektonische Qualität des Vorhabens anerkennen, hätten sich aber deutlich positioniert, dass dies ein "interessanter Entwurf, jedoch am falschen Standort" sei. Im Februar seien die Bedenken im Rahmen der Veranstaltung "Positionen zur Stadtentwicklung" in der Aula der Hohen Schule durch Vorträge von Störkel, Hilde Graffmann (Verein Freunde der Flora Herbornensis) und Architekt Wilhelm Düringer untermauert worden.

Schreiner und Störkel:

Klare Aussagen vor Wahlen

"Unsere massiv skeptische Haltung wird durch die aktuelle pandemische Situation verstärkt", heißt es in dem offenen Brief weiter. Ein guter Luftaustausch sei für den Innenstadtbereich "mehr denn je von existenzieller Bedeutung". Und: "Eine Verdichtung des Individualverkehrs und ein daraus resultierendes 'Zusammenrücken' der Fußgänger erscheint auch in diesem Kontext unverantwortlich."

Besonders im Vorfeld der Kommunalwahlen, die im März 2021 anstehen, erwarte die Herborner Bevölkerung, so Schreiner und Störkel, von den heimischen Parteien klare Aussagen zu den Parkhaus-Plänen am Hintersand.