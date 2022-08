"ParkLeben" geht im Herborner Stadtpark in die zweite Runde

Ist eine der Musikgruppen, die zum Abschluss der Konzertreihe in Herborn spielen: "On Line". Foto: "On Line"

HERBORN - Mit acht Bands an vier Abenden geht das "ParkLeben" im Herborner Stadtpark an den ersten beiden Septemberwochenenden weiter. Den Auftakt zur zweiten Hälfte der Open-Air-Reihe machen am Freitag, 2. September, zwei heimische Cover-Formationen: "Don't Stop" und "On Line" stehen im hochkarätigen Doppelpack auf dem Programm.

"Don't Stop" ist eine Party- und Oldie-Rockband aus Breitscheid, die die größten Hits der vergangenen fünf Jahrzehnte auf die Bühne bringt - von "Manfred Mann's Earthband" bis Marius Müller-Westernhagen.

"On Line" ist seit mehr als 30 Jahren eine feste Größe der heimischen Musikszene und will mit neuer Besetzung überzeugen.

Pop-/Rockklassiker, Blues, Soul und viele deutsche Hits

Etwas "härter" wird es am Samstag, 3. September: Die "PromQueens" sowie "Hard Beat Inc." als Vorband haben sich vorgenommen, mit ihren ganz speziellen Coversongs den Stadtpark zum Beben zu bringen.

Die letzten beiden "ParkLeben"-Tage folgen dann am 9. und 10. September: Der Freitag steht dabei ganz im Zeichen deutschsprachiger Musik. "Ladykiller", die heimische Westernhagen-Tributeband, eröffnet den Abend, ehe dann im Dillgebiet bestens bekannte Gäste aus dem Siegerland die Bühne erobern wollen: Andy Link und seine Formation "Hörgerät", die vor allem im Raum Haiger eine feste Größe sind, wollen erstmals auch im Herborner Stadtpark für Partystimmung sorgen.

Schließlich werden am Samstag zwei weitere Bands für musikalische Unterhaltung sorgen: "Secret Tip" bilden den Opener des Abends und legen den Schwerpunkt auf Blues und Soul, ehe zum Abschluss "Kerner", eine Nena-Tributeband, loslegen wird.

Einlass ist an allen Abenden ab 18 Uhr. Jeweils spätestens um 20 Uhr beginnen die Konzerte. Eintrittskarten für die Veranstaltungen kosten 5 Euro im Vorverkauf und 7 Euro an der Abendkasse. Zu haben sind sie bei den beteiligten Gastronomen sowie im Stadtmarketing-Büro im Herborner Bahnhof.

Die Reihe "ParkLeben" hat das Herborner Stadtmarketing in Zusammenarbeit mit einigen heimischen Gastronomen ins Leben gerufen. Mit dabei sind die Teams von "Marktcafé", "Café Zeitlos" und "Gyros-Express".