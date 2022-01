Parkplatz Schmaler Weg in Herborn voll gesperrt

Vollsperrung: Erst wird das Kanalnetz unter dem Parkplatz Schmaler Weg in der Herborner Innenstadt erneuert. Anschließend werden die Stellflächen neu angelegt und dabei verbreitert. Foto: Stadt Herborn

HERBORN - Der Parkplatz Schmaler Weg in der Herborner Innenstadt ist ab sofort inklusive der beiden gepflasterten Zufahrten von der Schloßstraße und vom Schmalen Weg her gesperrt. Wie die Stadt mitteilt, wird er voraussichtlich bis Anfang April umgestaltet.

Während der mit zehn Wochen veranschlagten Arbeiten werden das Kanalsystem saniert und die Parkplätze nach heutigen Standards neu angelegt: Sie werden auf 2,65 Meter verbreitert. Zudem werden Fahrradstellplätze und die Infrastruktur für neue E-Ladepunkte geschaffen. Nach den Arbeiten am Kanal wird der Parkplatz mit Naturstein- und Öko-Pflaster komplett neu befestigt. Vorhandene Bäume und Grünflächen bleiben erhalten.

Das Vorhaben kostet voraussichtlich rund 300 000 Euro. Für die Umsetzung erhält die Stadt Fördergeld vom Land Hessen aus dem Programm "Lebendige Zentren".

Die Arbeiten haben Auswirkungen auf den innerstädtischen Verkehr: Die Verwaltung bittet darum, den Parkplatz Schmaler Weg weiträumig zu umfahren und auf andere Parkplätze wie am Hintersand, in der Littau und am Schießplatz auszuweichen.

Freitags läuft der Durchgangsverkehr anders

Freitags an den Wochenmarkttagen kann der Durchgangsverkehr aus der Mühlgasse über die Chaldäergasse und die Hainstraße abfließen. Dafür wird an Wochenmarkttagen die Einbahnstraßenregelung in der Hainstraße aufgehoben.