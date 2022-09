Parlament in Herborn: Kita Mozartstraße steht im Fokus

Treffpunkt Rathaus: Das Parlament tagt am 15. September im Comeniussaal. Archivfoto: Katrin Weber

HERBORN - Vor zweieinhalb Monaten trafen sich die Herborner Stadtverordneten zum letzten Mal. Nun steht an diesem Donnerstag, 15. September, die erste Sitzung nach der Sommerpause an.

Los geht es um 18.15 Uhr im Comeniussaal des Rathauses. Und die Palette an Themen kann sich durchaus sehen lassen.

Unter anderem bespricht das Parlament Verzögerungen bei der Sanierung der Kita Mozartstraße. Die Koalition aus CDU, SPD und Grünen hat mit den Fraktionen der FWG und der FDP/SGH einen Antrag eingereicht. Dieser steht unter dem eindringlichen Titel "Sofort handeln, Probleme beim Umbau Kita Mozartstraße klären". Außerdem regt die Dreier-Koalition Schritte zum Energiesparen an.

Zwei ursprünglich in der Stadtverordnetenversammlung vorgesehen Themen sind derweil verschoben: Zur Zukunft des Herborner Wildgeheges ist am 11. Oktober eine gemeinsame Sondersitzung der Ausschüsse für Klima-, Umweltschutz, Energie und Verkehr sowie für Bauen, Stadtentwicklung, Stadtteilfragen und Wirtschaftsförderung geplant.

Straßenbeleuchtung

nachts abschalten?

Dort, wo derzeit noch die Konferenzhalle steht, sollen künftig altersgerechte Wohnungen und Büroflächen entstehen. Da aber noch einige Fragen offen sind, soll das Thema im nächsten Sitzungsblock erneut aufgegriffen werden.

Auf der Tagesordnung finden sich auch noch die Pläne rund um einen Bürgerbus, ein Wohngebiet "In der Grub" in Merkenbach sowie die Straßenbeleuchtung, die in Zukunft nachts abgeschaltet werden könnte.