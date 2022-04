Passanten zu Karikaturen machen

Nächste Woche in Herborn zu Gast: Der Karikaturist Harold Hugenholtz unterhält am Donnerstag und Freitag, 28./29. April, Passanten in der Innenstadt. Repro: Harold Hugenholtz

HERBORN - Nach dem Auftakt vergangene Woche mit dem Kölner Improvisationstheater "Caracho" geht das "Frühlingserwachen" von Werbering und Stadtmarketing in Herborn in die zweite Runde: Am Donnerstag und Freitag, 28./29. April, kommt der Niederländer Harold Hugenholtz in die Innenstadt.

Der Karikaturist zeichnet auf einem Tablet in seinem Wohnwagen und benutzt eine Kamera, um Passanten aus dem Publikum dafür herauszusuchen. Eine Karikatur wird auf einem Bildschirm erstellt. Dann die spannende Frage: Wer ist der Nächste?

Für Besucher gibt es "Bienenretter-Stick"

Für Besucher in der Innenstadt gibt es außerdem kleine Geschenke: Stadtmarketing und Werbering lassen "Bienenretter-Sticks" verteilen. Mit diesen kann man Blumen pflanzen, die für Bienen und andere Insekten wichtig sind.