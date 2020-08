Pech in Herborn: Kiste vergessen, Kamera geklaut

Leichte Beute: Ein Herborner Paar hat bei der Heimkehr aus dem Urlaub eine Gepäckkiste an der Straße vergessen. Darin: eine hochwertige Spiegelreflexkamera, die prompt gestohlen wird. Symbolfoto: bilderstoeckchen/stock.adobe

Herborn (red). "Gut gelaunt und erholt", so vermeldet es die Polizei, sei ein Paar am Samstag aus dem Urlaub nach Herborn zurückgekehrt. Tags darauf war die prächtige Stimmung dann aber dahin.

Was war geschehen? Im Gepäck, so die Polizeisprecherin weiter, habe das Paar eine Menge Erinnerungen an die schöne Zeit gehabt - und viele Fotos. Die befanden sich in einer hochwertigen Spiegelreflexkamera der Marke Canon.

Das Verhängnisvolle: Als die beiden ihr Auto in der Stettiner Straße ausgeladen hatten, hatten sie vergessen, eine Kiste ins Haus zu räumen. Diese enthielt Besteck, Geschirr, Lebensmittel und eben besagte Fotokamera.

Am nächsten Morgen machten Nachbarn die beiden darauf aufmerksam, dass ihre Kiste noch an der Straße stehe. Auf einen Blick war festzustellen, dass außer den Lebensmitteln auch die Kamera verschwunden war. Sie hat laut Polizei einen Wert von rund 450 Euro.

Paar hofft wenigstens auf Rückgabe der Speicherkarte

Da der ideelle Wert der Urlaubsbilder unbezahlbar ist, hoffen die Bestohlenen wenigstens auf die Rückgabe der Speicherkarte. Zudem hoffen sie wie auch die Ermittler der Polizei in Herborn, dass es vielleicht Zeugen der Tat gab. Hinweise nimmt die Polizei in Herborn unter Telefon 0 27 72-4 70 50 entgegen.

Die Ermittler bitten vor allem eine dunkelhaarige Frau mit Hund, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.