Pendlerparkplatz in der Littau fertig

Nach einjährigem Umbau ist der erste Bauabschnitt zur Umgestaltung des ehemaligen Güterbahnhofs abgeschlossen. Der neue Pendlerparkplatz ist über die frisch asphaltierte und im Streckenverlauf leicht angepasste Straße "Littau" zu erreichen. Foto: Stadt Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn (red). Wo früher der Herborner Güterbahnhof war, säumen nun eine neue städtische Park + Ride-Anlage und eine neue Straße das östliche Bahnhofsareal. Nach einjährigem Umbau ist der erste Abschnitt zur Umgestaltung des ehemaligen Güterbahnhofs abgeschlossen. Der neue Pendlerparkplatz ist über die frisch asphaltierte und im Streckenverlauf leicht angepasste Straße "Littau" zu erreichen.

Bis zur kompletten Fertigstellung ist die Zu- und Abfahrt zu dem Gelände und in die Littau ab Dienstag, 2. Juni, nur noch aus der Alsbach über die "Alte Marburger Straße" möglich. Die bisher als Parkplatz genutzte Schotterfläche steht während der Umbauarbeiten nicht mehr zur Verfügung.

"Die Littau am ehemaligen Güterbahnhof hat durch den Umbau eine enorme Aufwertung erfahren. Gemeinsam mit Abwasserverband und Stadtwerken hat die Stadt viel Geld in die Hand genommen, um das Gelände aufzuwerten. Die Abstellgleise und Brachflächen sind weg, an ihrer Stelle haben wir neben einer neuen Straße einen modernen innenstadtnahen Pendlerparkplatz errichtet", stellt Bürgermeisterin Katja Gronau (parteilos) heraus.

Fotos Nach einjährigem Umbau ist der erste Bauabschnitt zur Umgestaltung des ehemaligen Güterbahnhofs abgeschlossen. Der neue Pendlerparkplatz ist über die frisch asphaltierte und im Streckenverlauf leicht angepasste Straße "Littau" zu erreichen. Foto: Stadt Herborn So sah das Gelände am Herborner Güterbahnhof vor der Umgestaltung aus. Foto: Stadt Herborn 2

Seit Beginn des Umbaus im März 2019 wurden von der ausführenden Firma im ersten Bauabschnitt zwei Kilometer neue Versorgungsleitungen für Gas und Wasser wie auch Strom und Telekommunikation verlegt. Auch ein 550 Meter langer neuer Regenwasserkanal wurde gebaut.

Zweiter Bauabschnitt

soll Ende Juli fertig sein

Im Vorfeld des Tiefbaus wurden bereits Bodenuntersuchungen im Auftrag der Stadt Herborn gemacht. Erforderlich wurden diese aufgrund der langjährigen Nutzung des Areals als Güterbahnhof.

Die Untersuchungen ergaben, dass in enger Abstimmung mit dem zuständigen Regierungspräsidium Gießen baubegleitend weitere Untersuchungen stattfinden mussten. Somit konnten die kontaminierten Flächen eingegrenzt, saniert und der verunreinigte Boden entsorgt werden. Erschwerend hinzu kam die Tatsache, dass sich das Areal in einem Bombenabwurfgebiet befindet. Deshalb mussten nach Rücksprache mit dem Regierungspräsidium Darmstadt systematische Überprüfungen stattfinden. Gefunden wurden glücklicherweise nur die Reste einer englischen Brandbombe, die bereits im 2. Weltkrieg detoniert war.

Nach Abschluss aller Tiefbauarbeiten, die in enger Abstimmung mit den Stadtwerken und dem Abwasserverband Mittlere Dill ausgeführt wurden, ist auf 450 Metern eine neue Fahrbahn mit begleitendem Rad- und Gehweg entstanden. Hier wurden insgesamt zwei Kilometer Bord- und Rinnsteine sowie über 4500 Quadratmeter Asphalt und 3200 Quadratmeter Verbundsteinpflaster verbaut.

Der neue Pendlerparkplatz verfügt über 118 Stellplätze, von denen drei Behindertenstellplätze sind. Auch die Standplätze für fünf E-Ladesäulen mit jeweils zwei Ladepunkten für Elektrofahrzeuge wurden bereits vorbereitet. Diese können allerdings erst während der Tiefbauarbeiten im zweiten Bauabschnitt aufgestellt und von den Stadtwerken Herborn in Betrieb genommen werden.

Über 20 neu gepflanzte Feldahorn-Bäume, die die Versiegelung des Bodens ausgleichen, spenden im Sommer Schatten. Als Abgrenzung zu Gleisen und Bahngelände dient ein neuer Zaun.

Die Gesamtkosten des Projekts belaufen sich auf etwa zwei Millionen Euro. Das Land Hessen steuert aus Infrastrukturmitteln rund 300 000 Euro bei.

Im Anschluss werden nun noch über 300 Meter Fahrbahn einschließlich der Versorgungsleitungen bis zur Bahnunterführung in der Hombergstraße grundhaft erneuert. Ende Juli soll alles fertig sein.