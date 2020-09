Pertuisplatz in Herborn: Staatsanwaltschaft ermittelt

Lange ist es her: So sah der Herborner Pertuisplatz im Jahr 2011 aus. Der zwei Jahre später erfolgte Verkauf des Geländes an eine Baufirma beschäftigt nun die Limburger Staatsanwaltschaft. Ins Rollen gebracht hat die Ermittlungen Herborns Bürgermeisterin Katja Gronau. Archivfoto: Holger Kiehl