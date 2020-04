Pizzabote landet bei Schönbach in der Wiese

Symbolfoto: Gerhard Seybert

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Herborn-Schönbach (red). Ein 23 Jahre alter Pizzabote aus Herborn ist am Samstag bei Schönbach verunglückt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, erlitt er schwere Verletzungen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Herborner gegen 20.45 Uhr mit einem blauen VW Polo wenige Meter vor dem Ortseingang aus Richtung Steinbruch/Roth Grund nach rechts von der Straße abgekommen war. Der VW streifte einen Baum, drehte sich und kam auf einer Wiese zum Stehen.

Ein Zeuge entdeckte das Auto, kümmerte sich um den Fahrer und transportierte ihn in die Ortsmitte, wo ein Notarzt und eine Rettungswagenbesatzung den 23-Jährigen übernahmen. Nach einer ersten Einschätzung des Arztes zog er sich tiefe Schnittwunden am Kopf und einen Brustwirbelbruch zu. Er wurde in eine Siegener Klinik gebracht.

Die Ermittler der Herborner Polizei bitten Zeugen des Unfalls, sich unter Telefon 0 27 72-4 70 50 zu melden.