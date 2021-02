"Plastiksparbuch" gibt Alltagstipps

Die Stadtbücherei in Herborn bietet für nahezu jedes Leseinteresse und Alter ein fast unüberschaubares Spektrum an Medien. Archivfoto: Stadt Herborn

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

HERBORN - Interessierte, die den Alltag plastikfreier gestalten wollen oder Anregungen zu einem umweltbewussteren Leben suchen, finden in der Stadtbücherei Herborn bis Mitte März eine Auswahl lesenswerter Medien zum Thema "Nachhaltig leben".

In der Bibliothek gibt es nun auch das "Plastiksparbuch". Darin sind über 300 Ideen und Anleitungen zum Eindämmen des Plastikverbrauchs gesammelt; es gibt Praxistipps für Alternativen in Haushalt, Körperpflege und auf Reisen. Zwei Exemplare des "Sparbuchs" finden sich anlässlich der Aktion "Plastikfasten" und einer Sachspende des BUND Herborn nun dauerhaft im Bestand der Stadtbücherei in der Mühlgasse.