Poetryslam in der Herborner Kusch

HERBORN - Eines der spannendsten Formate auf der KuSch-Bühne kehrt zurück: Der Herborner Poetryslam ist wieder da - und zwar am Samstag, 8. Oktober, ab 20 Uhr. Bei "Allstars - Best of Spoken Word" sind einige der angesagtesten Slam-Poeten am Start.

Dichterwettstreit ist UNESCO-Kulturerbe

Poetry Slam ist ein Bühnenformat der Gegenwart im weiten Feld zwischen Lyrik, Comedy, Kabarett und Prosa - wortgewaltig, divers und interaktiv: Es bietet mitreißende Bühnenliteratur, fesselnde Performance, bewegende Texte, mal witzig, mal ernst, mal kritisch. Seit 2016 sind die modernen Dichterwettstreite ganz offiziell als immaterielles UNESCO Kulturerbe anerkannt. Dabei sind die Regeln des Poetry Slam denkbar einfach: Künstler und Künstlerinnen tragen ihre selbst geschriebenen Texte innerhalb eines festgelegten Zeitlimits vor und der Vortrag wird von einer aus dem Publikum gewählten Jury auf einer Skala von 1 bis 10 bewertet. Dabei gibt es keine inhaltlichen Vorgaben.

Das Teilnehmerfeld für den 8. Oktober hat es in sich: Jan Cönig aus Frankfurt ist seit 2011 fest in der deutschsprachigen Slam-Szene verankert, mehrfacher Hessenmeister und stand auch mehrfach im Finale der großen deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften. Leticia Wahl aus Kassel ist seit 2006 regelmäßig auf Theaterbühnen zu finden und seit 2013 als Slam- und Reisepoetin international (unter anderem für das Goethe Institut) unterwegs. Sie gehört ohne Zweifel zu den vielversprechendsten Wortakrobaten im Bereich der Slam Poetry. Das künstlerische Multitalent versteht es wie keine Zweite, den schwierigen Spagat zwischen tiefgründiger Lyrik und eruptiven Sprach-Stafetten gekonnt in Szene zu setzen. Benjamin Poliak ist schüchtern, bitterböse, lieb, höchst präzise und verdammt lustig. Der junge Essener hat das Kunststück vollbracht, als bisher einziger Slam-Poet in der Geschichte den deutschsprachigen U20-Titel zwei Mal hintereinander zu gewinnen.

Das Line-Up wird durch die amtierende Hessenmeisterin 2022, Aileen Schneider (Frankfurt), abgerundet. Durch den Abend führen Jan Schmidt (Bochum) und Tristan Kunkel (Köln). Tickets gibt es ab 13 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen der KuSch.