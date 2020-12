Polizei kontrolliert Corona-Regeln und Maskenpflicht

Symbolfoto: Chalabala/Fotolia

WETZLAR/HERBORN - Bereits am Samstag haben Polizisten in Wetzlar und Herborn die Einhaltung der derzeitig gültigen Corona-Maßnahmen kontrolliert - und dabei 52 Anzeigen wegen Ordnungswidrigkeiten eingeleitet. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei vom Dienstag hervor.

In Herbornseelbach kontrollierten die Ordnungshüter gegen 17.15 Uhr eine Gruppe feiernder Personen an der Grillhütte. Da die Feiernden Alkohol tranken, stellten die Beamten die Personalien fest und erteilten Platzverweise.

Positiv fiel derweil das Fazit im Stadtgebiet Herborn aus: Weder am Bahnhof, am Schießplatz, am Aussichtsturm "Dillblick" oder in diversen Bars und Gaststätten stellten die Ordnungshüter Verstöße fest.

Auch in der Wetzlarer Innenstadt hielten sich die Menschen laut Polizei an die Corona-Regeln. Im Einkaufszentrum Forum entdeckten die Beamten jedoch einige Personen ohne Mund-Nasen-Bedeckung. Deren Personalien wurden festgehalten.

Bei einer Kontrolle in der Asylunterkunft am Karl-Kellner-Ring trafen Polizisten auf zwei unter Quarantäne stehende junge Männer, die sich außerhalb des Hauses aufhielten. "Weitere vier Männer verstießen gegen die Quarantäne, indem sie ihre zugewiesenen Zimmer verließen. Auch deren Personalien hielten die Ordnungshüter fest", heißt es vonseiten der Polizei weiter.