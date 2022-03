Polizei nimmt in Herborn Räuber fest

Symbolfoto: VRM

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN/HERBORN - Gießen/Herborn (jöw). Nach einem bewaffneten Raubüberfall am Montagnachmittag in Gießen hat die Polizei einen Tatverdächtigen an der Autobahnraststätte am Herborner Dollenberg sowie später einen weiteren in Nordrhein-Westfalen festgenommen. Das hat eine Gießener Polizeisprecherin erst am Donnerstag mitgeteilt.

Sie schildert die Tat wie folgt: "Die beiden Tatverdächtigen trafen am Montag gegen 15.40 Uhr in einer Tiefgarage in der Cranachstraße auf einen 31-jährigen Gießener. Die Polizei geht davon aus, dass sich die Beteiligten aufgrund einer Geschäftsbeziehung kennen."

Gestohlene Kennzeichen und Schusswaffe sichergestellt

Einer der Täter habe den Gießener dann zu Boden gedrückt, ihm unter Vorhalt einer Schusswaffe einen Autoschlüssel aus einer Hosentasche gezogen und die Herausgabe seines Mobiltelefons gefordert. Nachdem der 31-Jährige die Übergabe des Handys verweigert habe, sei der Tatverdächtige in den VW Golf des Gießeners gestiegen und davongefahren. Sein Komplize sei ihm wenig später mit einem Ford Fiesta gefolgt, mit dem die Täter offenbar zuvor angereist waren.

Während der anschließenden Fahndung stoppten Polizisten den Fiesta-Fahrer, einen 21 Jahre alten Mann, an der Herborner Raststätte. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges fanden die Beamten gestohlene Kennzeichen, einen Schlagstock sowie eine Schusswaffe und konfiszierten sie.

Keine Haftgründe: Beide wieder auf freiem Fuß

Zudem stellten sie fest, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Sie nahmen ihn mit auf die Polizeiwache. Nach Abschluss der polizeilichen Behandlung und nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Gießen ließen die Beamten den 21-Jährigen wieder auf freien Fuß.

Aufgrund nachfolgender Ermittlungen geriet ein 20-jähriger Landsmann des 21-Jährigen ins Visier der Kriminalpolizei. Polizisten nahmen ihn seiner Wohnung in Nordrhein-Westfalen fest.

Bei deren Durchsuchung fanden die Beamten gestohlene Airpod-Ohrhörer und Schreckschussmunition. Zudem entdeckten sie im Umfeld des 20-Jährigen den gestohlenen VW Golf des 31-Jährigen aus Gießen. Mangels ausreichender Haftgründe mussten die Beamten auch den 20 Jahre alten Tatverdächtigen wieder auf freien Fuß setzen.