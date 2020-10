Polizei schnappt in Burg zwei Geldbörsendiebe

Symbolfoto: Picture Factory/Fotolia

HERBORN-BURG - Eine 52 Jahre alte Herbornerin erledigte am Montagmittag gerade einige Einkäufe in einem Markt in der Burger Hauptstraße, als zwei Diebe gegen 12 Uhr die Gelegenheit nutzten und nach ihrer Geldbörse griffen, die in einer Tasche im Einkaufswagen lag.

Die Herbornerin reagierte geistesgegenwärtig und sprach die Diebe an, die daraufhin den Geldbeutel fallen ließen und aus dem Markt flüchteten.

Gemeinsam mit einer Marktmitarbeiterin verfolgte die 52-Jährige die verhinderten Diebe bis in die Uckersdorfer Straße. Dort versteckten sich die beiden, ein Mann und eine Frau, in einem Treppenaufgang. Herbeigerufene Polizisten nahmen die beiden zunächst Unbekannten fest.

Täter kamen zuletzt aus

dem Landkreis Warendorf

Die aus Ahlen im Landkreis Warendorf stammenden Täter mussten mit zur Polizeistation. Nach den polizeilichen Maßnahmen durften sie wieder gehen.